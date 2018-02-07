روسيا تكشف حصول مصر على صواريخ متطورة عام 2017

كشف مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني فلاديمير كوجين عن أن روسيا قد وردت في عام 2017 لمصر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أنتي-2500".

وأضاف كوجين في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" الروسية أن مصر كانت مهتمة جدا بأنظمة الدفاع الجوي، وأضاف: "العام الماضي نفذنا كامل التزاماتنا أمام القاهرة بموجب عقد لتوريد صواريخ مضادة للطائرات من نوع "أنتي-2500 ".

وأوضح أن هذه الأنظمة مضادة للطائرات الحديثة، وأنه يجري حاليا تدريب الخبراء المصريين وتشغيل هذا النظام في مصر، مشيرا إلى أن "هناك مفاوضات جارية الآن بين موسكو والقاهرة حول دفعات إضافية من منظومات الدفاع الجوي الروسية".

منظومة "أنتي-2500" تعد النسخة الأحدث من "إس-300" وتتميز بالقدرة على إصابة الطائرات الحربية والصواريخ التكتيكية.

وتستطيع "أنتي-2500" وفي آن واحد ضرب 24 هدفا جويا أو 16 صاروخا بالستيا تطير بسرعة تصل إلى 4500 متر في الثانية ومن مسافة 250 كيلومترا.

المصدر: كوميرسانت