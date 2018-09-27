تحذيرات من إحداث فتنة بين مصر والسعودية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانا اليوم الخميس، حول الأحداث الرياضية الأخيرة، لاستياءه الشديد مما حدث ويؤكد أن هذه الخلافات يجب ألا تمس العلاقات بين مصر والسعودية.

وأكد المجلس أن لجنة ضبط الإعلام الرياضي، تابعت التطورات المؤسفة التي تناولها الإعلام الرياضي واللغة التي استخدمها في التعبير عن هذه التطورات، سواء في ملاعب كرة القدم أو على شاشات بعض القنوات الفضائية.

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وترى اللجنة، أن الانتقادات المتبادلة بين مختلف الأطراف قد تجاوزت كل الحدود، وتحمل نذر فتنة تمس علاقات دولتين ترتبط بهما مصالح المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها على تلك العلاقات التي تشهد منذ سنوات نموا مضطردا بما يحقق مصالح الشعبين.

وأمام هذه التجاوزات المسيئة، تهيب اللجنة بالمسئولين في الدولتين الشقيقتين، سرعة التحرك لوأد فتنة سوف تصيب مختلف الأطراف وقطع الطريق أمام المتربصين بالعلاقات القوية بين الدولتين والشعبين، الراغبين في تأجيج أي خلافات، تحقيقا لأهداف لا تقتصر على الرياضة وحدها، بل تتعداها إلى أبعاد أخرى.

المصدر: الأهرام