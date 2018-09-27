ليبرمان: إسرائيل هي التي تهمني لا الدولة الفلسطينية

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان إلى أنه لا يعير اهتماما لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية.

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "الدولة الفلسطينية ببساطة لا تهمني. أنا مهتم بالدولة اليهودية، وهناك الكثير من المشاكل هنا، وهي أكثر أهمية من مجرد الشعارات".

وأضاف ليبرمان أن المشكلة بالنسبة إليه هي أن "20٪ من سكان إسرائيل هم من العرب، الذين يخرجون مرارا وتكرارا في المظاهرات والاحتجاجات رافعين الأعلام الفلسطينية وليس الأعلام الإسرائيلية"، وأضاف: "هذه هي المشكلة الرئيسية".

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وكان ترامب قد أكد أمس الأربعاء خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه يسعى إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، باعتباره "الحل الأمثل".

المصدر: هآرتس