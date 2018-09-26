ترامب: صفقة القرن خلال 3 أشهر وعلى إسرائيل تقديم تنازلات
Reuters CARLOS BARRIA
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يعمل البيت الأبيض على إعدادها ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأكد ترامب، أثناء لقاء عقده اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوف الولايات المتحدة "مائة بالمائة" إلى جانب إسرائيل، معبرا عن قناعته بأن الفلسطينيين يرغبون في العودة إلى طاولة المفاوضات.
يتبع..
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