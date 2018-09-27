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فاجعة في سلطنة عمان تطال 10 أفراد من أسرة واحدة

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فاجعة في سلطنة عمان تطال 10 أفراد من أسرة واحدة
RIA NOVOSTI Ruslan Krivobok
حريق أرشيف
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استيقظت ولاية صحم في سلطنة عمان، صباح الخميس، على فاجعة أودت بحياة 10 أفراد من عائلة واحدة، جراء استنشاقهم للدخان، إثر حريق نشب في منزلهم بمنطقة خور الحمام بالولاية.

وقال مسؤولون بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن رجال الإطفاء عثروا على الضحايا، بعد إخماد الحريق بالقرية التي تبعد 165 كم، شمال غربي العاصمة مسقط.

وأوضح النقيب علي الكاسبي من الشرطة، أنه ورد بلاغ فجرا، يشير إلى وقوع حريق في منطقة خور الحمام، تحركت على إثره الجهات المختصة إلى الموقع، مضيفا أن الحريق كان هائلا، وأنه تم إخماده. 

وأفاد الكاسبي بأن أسباب الحريق لم تتضح بعد.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها الرسمي على تويتر، وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة إثر الحريق، وناشدت المواطنين بضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان داخل منازلهم، تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.

المصدر: تويتر+ وكالات

 

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