قيادي إيراني: القذافي أعطانا صواريخ مجانا شرط ضرب السعودية

ذكر وزير الحرس الثوري الإيراني سابقا محسن رفيق دوست، أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أعطى إيران صواريخ بالستية مجانا للدفاع عن نفسها ضد العراق، شرط أن يتم ضرب السعودية بأحدها.

وقال الوزير إن الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني كلفه إبان الحرب العراقية الإيرانية بالذهاب إلى سوريا ولقاء الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد طلبا للصواريخ للرد على الصواريخ العراقية، إلا أن الأخير لم يزوده بها معللا الرفض بأن كل ما لديه من صواريخ يقع تحت سيطرة "السوفييت"، واقترح حينها الأسد على دوست الذهاب إلى ليبيا، وتعهد بأن يتصل بالزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي وأن يوصيه بذلك.

وتابع دوست أنه بعد الاجتماع مع الأسد اتجه إلى ليبيا للقاء معمر القذافي، الذي وافق فورا على إرسال 10 صواريخ "سكود بي" إلى طهران، واشترط عليه أن يتم قصف السعودية بأحدها.

وحسب دوست، فقد كانت المدن الإيرانية تحت قصف صواريخ "سكود بي" التي أعطاها الاتحاد السوفيتي للعراقيين.

أما الترسانة الإيرانية فكانت عاجزة عن الرد لعدم توفر صواريخ مناسبة لدى الجيش من جهة، وعدم قبول أي دولة بيع طهران مثل تلك الصواريخ.

وأضاف رفيق دوست أن كل صاروخ من صواريخ "سكود بي" كان يبلغ سعره 3 ملايين دولار، وكان من المقرر أن ترسل ليبيا الصواريخ على ثلاث مراحل وفي كل مرحلة 10 صواريخ، ولم تطلب أي مبلغ مقابل ذلك.

وأوضح أنه بعد تسلم هذه الصواريخ والرد على العراق، رفض الجانب الإيراني طلب الخبير الليبي الذي رافق الصواريخ قصف السعودية، مشيرا إلى أن إيران لا ترغب في إشعال الحرب مع السعودية، ليغادر على أثرها الخبير الليبي إيران ولم يرسل بعدها القذافي أي صاروخ لطهران، ما اضطر إيران في نهاية المطاف للجوء إلى كوريا الشمالية طلبا للصواريخ.

المصدر: "مهر"