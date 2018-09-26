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النايض: على روسيا لعب دور قيادي لاستعادة الاستقرار في ليبيا

أخبار العالم العربي

النايض: على روسيا لعب دور قيادي لاستعادة الاستقرار في ليبيا
AFP
مرشح الرئاسة عارف النايض
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قال المترشح الليبي للرئاسة عارف علي النايض يوم الاثنين إنه ينبغي على روسيا لعب دور قيادي في استعادة البنية التحتية والهيئات الأمنية في ليبيا.  

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وأضاف النايض بعد لقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في روسيا فلاديمير جيرينوفسكي، أضاف أن روسيا يجب أن تلعب الدور الرئيسي في إعادة إعمار ليبيا وتوفير الدعم اللوجستي للأجهزة العسكرية سواء من الجيش أوالشرطة أو أجهزة الإستخبارات ، مؤكدا أهمية تحقيق شراكة استراتيجية مع روسيا في مجالات النفط والإنتاج والتصدير فضلاً عن تجهيز البنية التحتية  

وأوضح النايض أن وجود روسيا والصين في الأمم المتحدة سيحقق التوازن بالمنطقة  كما سيساعد في حماية ليبيا من أي تدخل غربي.

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