بدء سحب التشكيلات العسكرية المسلحة من جنوب طرابلس الغرب

أعلن آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان بدء سحب التشكيلات العسكرية المسلحة من عدة أحياء بجنوب العاصمة الليبية طرابلس.

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وأكد مروان أن التشكيلات العسكرية التي من المقرر أن تكمل عملية انسحابها نهاية الشهر الحالي، ستحل محلها قوات تم تشكيلها حديثا تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستضطلع بمهام حفظ الأمن وتأمين الأحياء الجنوبية كافة.

بدورها أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، بدء حملة لإزالة آثار الدمار وفتح الطرقات العامة وإزالة الحواجز العسكرية.

وقالت المديرية عبر بيان لها، إن الحملة ستباشر أعمالها غدا الأربعاء "لأجل أن تتعافى مدينتنا، وللمساهمة في إزالة آثار الحرب لنستعيد الاستقرار والأمن".

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ 26 من أغسطس الماضي توترا أمنيا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة واللواء السابع التابع لحكومة فائز السراج، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى سقوط 96 قتيلا، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الليبية، وأجبرت المعارك أعدادا من سكان المناطق الجنوبية على المغادرة لمناطق أخرى خوفا من تطور المواجهات، التي ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

المصدر: وكالات