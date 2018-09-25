مستجدات الحرب في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس الجنوبية بالصور والفيديو

أعلن موقع "قوة حماية طرابلس" أن التشكيلات التابعة له تمكنت من السيطرة على معسكر النقلية في طريق المطار، وطردت منه قوات لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي.

ونشر الموقع مقطعي فيديو لمسلحين تابعين له في المنطقة، ويظهر في إحداها مدفع متحرك ثقيل إضافة إلى أسلحة متوسطة فوق سيارات رباعية الدفع، فيما يظهر عدد قليل من المسلحين وهم مبتهجين بهذا "النصر"!

بالمقابل نشر المكتب الإعلامي للواء السابع الذي يحاول، بمساندة لواء الصمود وتشكيلات أخرى، الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس بهدف "تطهيرها" من الفساد ومن "سراق الاعتمادات" المصرفية، نشر مقطع فيديو في منطقة من ضواحي طرابلس لم يحددها.

المصدر: RT