قرقاش: سندعم مقترحات الأمم المتحدة بشأن اليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لإجراء محادثات سلام جديدة بشأن اليمن.

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وأضاف قرقاش أمس الثلاثاء في تغريدة على "تويتر": "مناقشات بناءة للغاية بشأن اليمن اليوم في نيويورك مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث. أكدت مجددا التزامنا القوي بالعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بعد انتكاسة جنيف"، مشيرا إلى أن بلاده ستدعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لإجراء محادثات جديدة قريبا.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي إثر اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وانهارت محادثات السلام في جنيف قبل أسبوعين عندما لم يحضر وفد الحوثيين، متهما التحالف بقيادة السعودية بمنعه من السفر.

المصدر: رويترز