رئيس البرلمان العراقي يحدد موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية

أفادت وسائل إعلام، بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حدد موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء عن مصدر برلماني قوله إن الحلبوسي، وأثناء جلسة البرلمان المنعقدة حاليا، وهي الثانية منذ توليه المنصب، حدد الثاني من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.

يتبع..