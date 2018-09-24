مجلس حقوق الإنسان يدين قرار هدم الخان الأحمر شرق القدس

دان مجلس حقوق الإنسان الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية غير القانونية وقرار هدم منازل الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس.

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ودان المتحدثون، في كلماتهم، تشريع قانون أساس القومية اليهودية العنصري كما دانوا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض طعن الفلسطينيين على هدم منازلهم بقرية الخان الأحمر وإبلاغ سكانها بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر ما يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودان المجلس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض طعن الفلسطينيين على هدم منازلهم بقرية الخان الأحمر وإبلاغ سكانها بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر ما يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتحدث في النقاش العام كل من المجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ودول أميركا اللاتينية، وكذلك مجلس تعاون الخليج، إضافة لعدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: "معا"