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السيسي يصدرا قرارا جمهوريا خاصا برواتب ضباط الجيش المصري

أخبار العالم العربي

السيسي يصدرا قرارا جمهوريا خاصا برواتب ضباط الجيش المصري
Reuters Yiannis Kourtoglou
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 453 لسنة 2018 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وجاء في القرار أنه سيتم منح معاش استثنائي مقداره 750 جنيها شهريا لكل من ضباط الصف والجنود والمنتهية خدمتهم.

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كما يمنح معاش استثنائي مقداره 750 جنيها شهريا للمستحقين عن ضابطي الصف المتطوعين والمتوفين بعد إنهاء خدمتهما، والمجند المتوفي أثناء الخدمة.

وكانت قد زادت المعاشات العسكرية في مصر بواقع 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018، بذات الضوابط ‏المقررة لنظيرتها المدنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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