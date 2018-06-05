مصر تزيد المعاشات العسكرية

وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال خلال جلسة عامة ‏أمس الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات ‏العسكرية.

وزادت المعاشات بواقع 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018، بذات الضوابط ‏المقررة لنظيرتها المدنية.‏

واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس ‏النواب، خلال الجلسة تقرير اللجنة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مشروع ‏القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، يأتي في إطار ‏جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن هذا القانون أسوه بما تقرر ‏لأصحاب المعاشات المدنية على مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى ‏للزيادة بواقع 150 جنية شهريا (8 دولارات) والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيها ‏شهريا (42 دولار).‏

ووافق مجلس النواب أيضا على تقرير لجنة القوى العاملة، بزيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 وبحد أدنى 750 جنيها.

المصدر: الفجر