مصر تزيد المعاشات العسكرية
وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال خلال جلسة عامة أمس الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.
وزادت المعاشات بواقع 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.
واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة تقرير اللجنة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن هذا القانون أسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 150 جنية شهريا (8 دولارات) والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيها شهريا (42 دولار).
ووافق مجلس النواب أيضا على تقرير لجنة القوى العاملة، بزيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 وبحد أدنى 750 جنيها.
المصدر: الفجر