مصر.. قوة أمنية تقتحم موقع صحيفة وتحتجز جميع العاملين فيها

أعلن رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون جمال سلطان، اليوم الاثنين، اقتحام قوة أمنية لمقر الصحيفة، واحتجاز جميع العاملين والمحررين والتحفظ على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين.

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية أن من بين العاملين المحتجزين في الموقع شقيقه محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي للموقع والجريدة، مشيرا إلى أن القوة الأمنية تحاول السيطرة على الموقع.

قوة أمنية مجهولة تقتحم مقر صحيفة المصريون في تلك اللحظات وتحتجز جميع العاملين والمحررين وتستولي على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين — جمال سلطان (@GamalSultan1) 24 сентября 2018 г.

وكانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، قد قررت مصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية من بين كل ذلك موقع "المصريون".

المصدر: تويتر + وسائل إعلام مصرية