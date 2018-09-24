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مصر.. قوة أمنية تقتحم موقع صحيفة وتحتجز جميع العاملين فيها

أخبار العالم العربي

مصر.. قوة أمنية تقتحم موقع صحيفة وتحتجز جميع العاملين فيها
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الشرطة المصرية
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أعلن رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون جمال سلطان، اليوم الاثنين، اقتحام قوة أمنية لمقر الصحيفة، واحتجاز جميع العاملين والمحررين والتحفظ على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين.

وأوضح  سلطان في تصريحات صحفية أن من بين العاملين المحتجزين في الموقع شقيقه محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي للموقع والجريدة، مشيرا إلى أن القوة الأمنية تحاول السيطرة على الموقع.

وكانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، قد قررت مصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية من بين كل ذلك موقع "المصريون".

المصدر: تويتر + وسائل إعلام مصرية

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