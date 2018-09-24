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الدفاع الروسية: التحركات الاستفزازية للطائرات الإسرائيلية كانت تهدد سلامة الطائرات المدنية بالمنطقة

نتنياهو لبوتين: تسليم "إس-300" الروسية لأيد غير مسؤولة في سوريا يهدد أمن المنطقة

أخبار العالم العربي

نتنياهو لبوتين: تسليم
Reuters
بنيامين نتنياهو
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ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسليم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى سوريا سيعرّض أمن المنطقة للخطر.

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وأشار نتنياهو، حسب بيان صدر عن مكتبه، أثناء مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع الزعيم الروسي، إلى أن تسليم أسلحة متطورة إلى "يد غير مسؤولة" سيزيد من حدة المخاطر القائمة في المنطقة.

وأبلغ نتنياهو بوتين بأن تل أبيب ستستمر في "حماية أمنها ومصالحها".

وجاء في البيان أن نتنياهو أعرب مرة أخرى عن ثقته بمصداقية التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي في حادثة إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الأسبوع الماضي، قائلا إن "المسؤولية تقع على عاتق الجيش السوري الذي أسقط الطائرة وإيران التي تزعزع استقرار المنطقة".

وقدم نتنياهو مرة أخرى تعازيه في مقتل 15 عسكريا روسيا جراء إسقاط الطائرة.

وأكد البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار على مستوى الخبراء والتنسيق حول سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سلسلة خطوات قررت موسكو اتخاذها بهدف تعزيز أمن عسكرييها في سوريا على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الاثنين الماضي، بما فيها تسليم "إس-300" إلى دمشق خلال أسبوعين.

وحمّلت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن إسقاط طائرتها بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية، أثناء غارة للطيران الإسرائيلي على اللاذقية مساء الاثنين الماضي.

المصدر: وكالات

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