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مصدر عسكري مصري يؤكد لـRT تفوق منظومة "إس -300"

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مصدر عسكري مصري يؤكد لـRT تفوق منظومة
Sputnik Сергей Мамонтов
إس - 300
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أكد مصدر عسكري مصري تفوق منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "إس – 300"، على باقي المنظومات الأخرى، موضحا أن هذه المنظومة لن تخطئ أهدافها.

وأوضح المصدر العسكري في تصريحات خاصة لـRT، أن صواريخ "إس – 300"، بكافة أنواعها مزودة برادار خاص لكل صاروخ يمكنه من تحديد وضرب هدفه بدقة.

وأشار المصدر إلى أن المنظومة الروسية تعمل من خلال 3 مراحل بعد استعدادها للإطلاق، حيث يراقب الرادار الأرضي الهدف، ثم ينطلق الصاروخ، والمثير للاهتمام في الخطوة الثالثة أن الصاروخ ينفصل تماما عن الرادار الأرضي، ويبدأ الرادار الداخلي فيه بالعمل، الأمر الذي يجعل من الهدف فريسة سهلة للصاروخ.

ونوه بأن الخطأ الذي ارتكبته منظومة صواريخ "إس – 200" طبيعي، كونها غير متطورة وتشبه إلى حد كبير الضرب العشوائي، الذي لا يميز بين العدو والصديق، لأن الصاروخ الخاص بها ليس ذكيا.

وقال المصدر العسكري إن الصاروخ في منظومة "إس – 300" إيجابي، أي أنه يتميز بمتابعة هدفه حتى النهاية ويصرّ على إصابته.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن اليوم أن موسكو ستسلم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي السوري خلال أسبوعين، على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الأسبوع الماضي.

 المصدر: RT

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