الكرملين: قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد دولة ثالثة

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد دول ثالثة وأن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس في سوريا.

وقال بيسكوف بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن قرار تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في غضون أسبوعين: "هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة الإجراءات الروسية لتعزيز الأمن لعسكرييها​​​. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها تهدف لحماية عسكريينا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "وفقا لخبرائنا العسكريين فإن سبب المأساة (إسقاط طائرة إيل-20 في المتوسط) كان تصرفات الطيارين الإسرائيليين المتعمدة".

المصدر: تاس