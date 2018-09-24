الكرملين: قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد دولة ثالثة
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد دول ثالثة وأن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس في سوريا.
وقال بيسكوف بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن قرار تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في غضون أسبوعين: "هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة الإجراءات الروسية لتعزيز الأمن لعسكرييها. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها تهدف لحماية عسكريينا".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "وفقا لخبرائنا العسكريين فإن سبب المأساة (إسقاط طائرة إيل-20 في المتوسط) كان تصرفات الطيارين الإسرائيليين المتعمدة".
المصدر: تاس