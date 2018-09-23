هايلي: الولايات المتحدة لن ترغم الأسد على الرحيل

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن واشنطن لن ترغم الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي، لكنها مقتنعة بأنه سيترك منصبه بنفسه.

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وأعربت هايلي اليوم، في حديث إلى قناة CBS الأمريكية، عن قناعتها بأن "رحيل الأسد مجرد مسألة وقت لا أكثر".

وقالت الدبلوماسية الأمريكية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رد قاس" في حال استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى بسوريا جعل كافة أطراف النزاع تمتنع عن خطوات كهذه.

وأكدت هايلي أن واشنطن تسعى إلى الاقتناع بأن الأسلحة الكيميائية لن تستخدم في سوريا مرة أخرى، مذكرة بأن الولايات المتحدة سبق أن شنت مرتين غارات على مواقع للحكومة السورية ردا على هجمات كيميائية مزعومة.

وقالت: "تلقينا مرتين تحديات في هذا المجال وتصدينا لها، وعليه أعتقد أن الجميع على الأرض في سوريا لا يريدون مواجهة الخطر مرة أخرى لأن الرئيس ترامب سيتخذ إجراءات رادعة".

المصدر: تاس