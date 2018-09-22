أردوغان يبعث برسالة للملك سلمان بشأن "التحديات الخطيرة"

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني للسعودية الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقال أردوغان في رسالته إلى العاهل السعودي:"أخي العزيز، باسمي، وباسم الشعب التركي، أبارك لكم، ولشعب المملكة العربية السعودية، وأبعث لكم بأطيب المشاعر النابعة من القلب، بمناسبة اليوم الوطني لبلادكم".

وأوضح أردوغان أن العالم الإسلامي يواجه حاليا "تحديات خطيرة، وأنه بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى السلام والاستقرار، وكذلك إلى تضامن الدول الصديقة ذات الرؤى المشتركة"، مشددا على رغبة بلاده في مواصلة التشاور والتعاون مع السعودية في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة.

واختتم أردوغان رسالة التهنئة قائلا: "بهذه المناسبة، أتمنى من الله لأخي العزيز الملك سلمان دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق السلام والرخاء والازدهار".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي غدا 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميا عن توحيد المملكة عام 1932، بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية".

المصدر: "الأناضول"