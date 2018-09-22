الشيخ تميم يترأس وفد قطر في الدورة الـ73 للأمم المتحدة

يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الوفد القطري في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وسيلقي الأمير خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 25 سبتمبر.

وافتتحت أعمال الدورة، مساء الثلاثاء، بتسليط رئيستها ماريا فرناندا إسبينوزا الضوء على النساء في عالم السياسة، ومن يطالبن بالمساواة في مكان العمل، والنساء والفتيات ضحايا العنف، والفتيات والمراهقات اللاتي يطالبن بالتعليم الجيد.

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية