حزب الدعوة العراقي يقرر أن يكون العبادي مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة

أعلن مصدر سياسي عراقي، عن تصالح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مع قيادات حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، حيث اتفقوا على أن يكون العبادي مرشحهم الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـRT إن "الاجتماع الذي جرى اليوم لحزب الدعوة في مقر الحزب وحضره العبادي والأمين العام للحزب نوري المالكي وقيادات أخرى، انتهى باتفاق على مشاركة الحزب بوفد تفاوضي واحد في عملية تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف المصدر أن "العبادي تصالح مع المالكي وبقية القيادات بعد فترة تشنج وتوتر بينهم بسبب ما وصفته قيادات الحزب تمسك العبادي بالسلطة".

المصدر: RT