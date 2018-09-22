البحرية اللبنانية تنقذ من الغرق عشرات اللاجئين السوريين

تمكن عناصر البحرية في الجيش اللبناني من إنقاذ عدد من اللاجئين السوريين من الغرق في عرض البحر مقابل شاطىء عكار في شمال لبنان وهم يحاولون المغادرة باتجاه دولة أوروبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن عشرات اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى مواطنين لبنانيين اثنين، كانوا على متن زورق متهالك تقاذفته الأمواج وقلبته رأسا على عقب، أثناء محاولة عدد من اللاجئين مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية إلى قبرص، وتم نقلهم جميعا إلى احد مراكز الجيش في منطقة العبدة شمال البلاد.

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وعلم بأن عدد الذين تم إنقاذهم بلغ 37 شخصا، بينهم اللبنانيان، والباقون من اللاجئين السوريين. لكن هؤلاء الناجين لا يعرفون العدد الإجمالي للاجئين الذين كانوا على متن الزورق المنكوب.

وأفيد عن وفاة الطفل خالد نجمة (5 سنوات) الذي تم نقل جثته إلى المستشفى بعد أن عثر عليها في مياه البحر، كما عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى للعلاج.

المصدر: الوكالة الوطنية