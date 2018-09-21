ثاني حادثة في أسبوع.. تحطم طائرة عسكرية سودانية ومقتل طاقمها

لقي طياران سودانيان حتفهما إثر تحطم طائرتهما العسكرية أثناء التدريب قرب مدينة أم درمان غير بعيد عن الخرطوم، وفق ما أعلن الجيش، الجمعة، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام.

وتحطمت الطائرة أثناء مهمة تدريب، الخميس، في أم درمان على طول الضفة الغربية لنهر النيل.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفه الشامي، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز "k8" في منطقة الكوداب شمالي أم درمان بعد إقلاعها ليلا من قاعدة تدريبية .

وأضاف أن الحادث أدى إلى مقتل طياريها الاثنين.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن عطلا فنيا مفاجئا كان وراء تحطم طائرة التدريب العسكرية.

ويوم الاثنين الماضي تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، وأصيب 15 كانوا على متنها بإصابات متفاوتة.

وقال الجيش في بيان إن المروحية العسكرية من طراز "MI 17" أصيبت بعطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من "أم دافوق" في رحلة إدارية روتينية.

واصطدمت الطائرة بمدرج المطار، ما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها، ونجا أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.

المصدر: وكالات + "سودان تربيون"