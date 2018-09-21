ألمانيا تنوي توريد 7 أنظمة صواريخ إلى مصر لـ"ضرب المقاتلات"

كشفت وسائل الإعلام الألمانية عن نية حكومتها بيع 7 أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى لمصر.

وذكرت وسائل الإعلام أن المنظومة الجديدة مسلحة بصواريخ من طراز Iris-T SLM المتطورة، والتي يبلغ مدى الصاروخ 35 – 40 كم والارتفاع 20 كم، وهو قادر على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية من بينها الصواريخ والطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات، ما عدا الصواريخ البالستية.

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ووفقا للخطاب الذي قدمته وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن مصر ستتلقى سبعة أنظمة دفاع جوي من شركة Diehl ، مسلحة بصاروخ Iris-T SLM.

وتعد المنظومة التي ستحصل عليها مصر مكونة من صواريخ جديدة متوسطة المدى أرض-جو تم تصميمها وتطويرها لتلبية احتياجات الدفاع الجوي المستقبلي متوسط المدى للقوات الجوية الألمانية. وهو نسخة متقدمة من الصاروخ الموجه IRIS-T جو-جو الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2005.

وهذه الصواريخ فعالة ضد جميع أنواع الطائرات، والمروحيات، وصواريخ كروز، والأسلحة الموجهة، وصواريخ جو-أرض، والصواريخ المضادة للسفن، والصواريخ المضادة للرادار والصواريخ ذات العيار الثقيل.

المصدر: sueddeutsche.de