فرنسا وألمانيا تتنافسان لصناعة سلاح جديد لمصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السفن الفرنسية "نافال جروب" هيرفي جويلو، أن شركته تجد نفسها في منافسة مباشرة مع منافستها الألمانية "تيسن كروب" لصناعة مدمرات بحرية لصالح مصر.

وأوضح، وفقا لموقع "ديفينس نيوز"، هناك بالفعل وجود دائم للألمان في مصر، في الغواصات المتواجدة هناك، موضحا أنها تستقطب اهتماما دوليا قويا، من الصينيين والكوريين وشركة دامن الهولندية لبناء السفن وشركة الإلكترونيات الفرنسية تاليس النشطة للغاية.

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وتحاول ألمانيا إقناع مصر بشراء فرقاطتين من طراز "ميكو A200"، حيث دخلت برلين على خط صفقة تقوم فرنسا بالمباحثات حاليا بشأنها مع مصر لبيع فرقاطتين إضافيتين من طراز "غوويند" التي تنتجها شركة "نافال جروب" الفرنسية.

ومن المفترض أن تختار مصر صواريخ "آستر 30" التي تصنعها شركة "MBDA"، أو شراء صواريخ "Umkhonto" لتسليح المدمرات.

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ووقعت مصر عام 2014، على صفقة مع فرنسا للحصول على أربع فرقاطات من طراز Gowind 2500 مقابل مليار يورو، الأولى تم تسليمها في أكتوبر 2017 تحت اسم الفاتح 971، التي تم بناؤها في لوريان بفرنسا، والثلاث الأخرى يتم بناؤها في مصر.

احتفلت القوات البحرية المصرية الجمعة الماضية، بتصنيع أول فرقاطة مصرية من طراز "غوويند" التي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية، استعدادا لدخولها الخدمة.

المصدر:defensenews