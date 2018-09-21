شاهد.. أول مذيعة في تاريخ القناة السعودية الرسمية

دخلت المذيعة، وئام الدخيل، التاريخ كأول مذيعة في تاريخ القناة السعودية الأولى تقدم الأخبار الرئيسية.

واشتركت وئام بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسية، أمس الخميس، مع الإعلامي السعودي عمر النشوان، في تقديم نشرة إخبارية مختلفة ومبتكرة متضمنة أخبارا محلية وتغطيات مباشرة.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، داود الشريان، قد أكد بمناسبة إطلاق "هوية قناة السعودية" بأن تغيير شعار القناة السعودية الأولى الرسمية، هو تغيير لعرض المواد على الشاشة، لكي يصبح شكلها فخما وبرامجها تتناسب مع مكانة السعودية ومكانة هذه الشاشة العريقة.

وأشار إلى أن القناة مع هويتها الجديدة ستعتمد على برامج للشباب والأسرة وغيرهم وبرامج تنقل الحراك الذي يحدث الآن في السعودية مع رؤية 2030 والتطور في كافة المجالات، مؤكدا على أن القناة ستشهد إطلاقا آخر بعد 6 أشهر بحشد من البرامج المتميزة.

المصدر:سبق