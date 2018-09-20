الجزائر ترفع الحماية الأمنية عن محيط السفارة الفرنسية وقنصلياتها

علقت السلطات الجزائرية خدمة الحماية الأمنية لأفراد الشرطة للممثليات الدبلوماسية الفرنسية وأبقت عليها في المراكز الثقافية والمدارس التعليمية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"الشروق" يوم الخميس بأن إجراءات رفع الحماية الأمنية من أفراد الشرطة للسفارة الفرنسية والقنصلية العامة وقنصلية عنابة ووهران دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وأكد أن السفارة الفرنسية والقنصلية العامة وقنصلية عنابة ووهران لم تعد تحظى بوجود أفراد الشرطة الجزائرية، التي ظلت تضمن لها التغطية الأمنية الخارجية منذ التسعينيات.

إلى ذلك، تم الإبقاء على التغطية الأمنية الخارجية في المركز الثقافي الفرنسي والمدارس الفرنسية على غرار الثانوية الدولية ببن عكنون.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية