مصر تعزل داعية سلفيا اشتهر بمهاجمة الإخوان

قررت وزارة الأوقاف المصرية إلغاء تصريح الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد، معللة ذلك بمخالفته التعليمات المتصلة بخطبة الجمعة.

وكلفت وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية الشيخ أحمد عبدالمؤمن، بأداء خطبة الجمعة المقبل بالمسجد الذي كان يخطب به رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد.

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ومن جانب آخر قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها فورا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه.

يعد محمد سعيد رسلان من أشهر قيادات السلفية في مصر، حيث اشتهر بتأييده للحكام العرب، ومعارضته لثورات الربيع العربي، واعتبارها خروجا على الحاكم كما اشتهر بمعاداة الإخوان المسلمين ووصفهم بالخوارج.

المصدر: وسائل إعلام مصرية