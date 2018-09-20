مصر تغلق ضريح الإمام الحسين وتدفع بقوات الأمن

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، مساء أمس الأربعاء، غلق ضريح الإمام الحسين بن علي، أمام الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء.

وكثفت قوات الأمن المصرية تواجدها أمام مسجد الحسين، ودفعت بعدد من المجندين أمام المسجد.

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كما فرضت مديرية أمن القاهرة، حالة من السيطرة التامة على ميدان الحسين، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقة.

وتغلق مصر ضريح الإمام الحسين للعام الخامس على التوالي في ذكرى يومي 9 محرم و10 محرم لدواع أمنية.

المصدر: مصراوي