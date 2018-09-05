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تفاصيل جديدة في قضية مقتل القيادي الشيعي "حسن شحاتة" في مصر

أخبار العالم العربي

تفاصيل جديدة في قضية مقتل القيادي الشيعي
Reuters Amr Abdallah Dalash
محاكمة في مصر
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أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في حي طرة بالقاهرة، حكما بالسجن 14 سنة على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة".

وحكمت المحكمة على 4 متهمين بارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار.

وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه، بعد توجه الجناة إلى مكان تواجدهم ومحاصرتهم، مدججين بأسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا.

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وعاقبت المحكمة الجناة بالسجن المشدد 14 عاما لكل منهم.

وقُتل القيادي الشيعي وأولاده في يونيو عام 2013 في هجوم شنه متجمهرون على منزل في إحدى القرى احتجاجا على إقامة طقوس مذهبية بالمنزل، حيث قتل قبل عشرة أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام مصرية

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