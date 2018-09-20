عميد في الجيش السوداني: الأنباء عن انسحاب قواتنا من اليمن أقوال مرجفين!

وصف العميد الركن حافظ حافظ التاج مكي الحاج، قائد لواء الحزم الثاني السوداني العامل في اليمن، الأخبار عن انسحاب قوات بلاده من اليمن بأنها "أقوال مرجفين".

وأكد العميد السوداني في حوار نشره موقع "سبتمبر نت" أن القوات السودانية "باقية لا محالة لأنها جاءت بمحض الإرادة وبسند شعبي قوي من أصحاب الأرض ونحن موجودون في كل الجبهات".

وأوضح الحاج أن القوات السودانية يتم تبديلها "بين الحين والآخر كما هي طبيعة العمليات العسكرية، ونؤكد أن القوات السودانية باقية إلى جانب الشرعية حتى تعود اليمن إلى حاضنتها العربية".

وشدد قائد لواء الحزم الثاني السوداني على أن "الحرب نقمة لا محالة ولا اختلاف على ذلك، لكن عندما ننظر إلى الجندي السوداني والجندي اليمني والجندي السعودي والجنسيات الأخرى المشاركة ضمن قوات التحالف العربي نجد أن هذه الحرب حولت الحرب إلى نعمة".

وقال العميد في هذا السياق متحدثا عن رفاق السلاح من الدول الأخرى: "الآن نعيش تماما كإخوان كزملاء في كل مكان وفي الخطوط الأمامية، وهذا فضل من الله نتمنى أن يكون نواة جيش عربي مشترك إن شاء الله".

المصدر: 26sepnews