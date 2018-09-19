بيسكوف: الأسد لم يهاتف بوتين بعد حادث طائرتنا في سوريا

نفى الكرملين أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد قد هاتف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب حادث إسقاط الدفاعات السورية خطأ طائرة "إيل 20" الروسية لدى تصديها لغارة إسرائيلية.

وأشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن دمشق أصدرت بيانا رسميا بهذا الصدد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت دمشق قد قدمت لموسكو بياناتها حول أداء العسكريين السوريين فيما يتعلق بالحادث، قال إنه ليس على علم بذلك، وأضاف: "من الأفضل الاستيضاح لدى وزارة الدفاع الروسية".

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وأسقطت الدفاعات الجوية السورية ليلة أمس الأول طائرة استطلاع روسية من نوع "إيل 20" بالخطأ، لدى تصديها لأربع مقاتلات إسرائيلية "إف-16" أغارت على مواقع في اللاذقية.

المقاتلات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية وهي متجهة للهبوط في قاعدة حميميم، مما أدى إلى إصابة "إيل 20" بصاروخ سوري وتحطمها ومقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.

المصدر: وكالات