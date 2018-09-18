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مقتل 18 صيادا باستهداف قاربهم قبالة الساحل اليمني

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مقتل 18 صيادا باستهداف قاربهم قبالة الساحل اليمني
Reuters ABDULJABBAR ZEYAD
صياد يمني
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أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 18 صيادا قبالة السواحل اليمنية، بعد إطلاق فرقاطة النار على قارب كانوا يستقلونه، فيما نفى التحالف العربي مسؤوليته عن قصف القارب .

ونقلت "رويترز" عن أقارب الضحايا أن الحادث وقع قبالة ميناء الخوخة المطل على البحر الأحمر، وذكروا أن شخصا واحدا فقط نجا من إطلاق النار على القارب.

من جهته، قال المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، العقيد الركن تركي المالكي في بيان له، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن لا صحة لما تداولته وسائل إعلام عن استهداف قوات التحالف البحرية لزوارق صيد مقابل ميناء الخوخة في عرض البحر".

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وأضاف أن التحالف يحقق في الواقعة وجمع معلومات من الصيادين الموجودين في المنطقة بالإضافة إلى الشخص الذي نجا من الهجوم، واتهم المالكي الحوثيين بتنفيذ هجمات مشابهة في وقت سابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء الخوخة يقع تحت سيطرة قوات إماراتية بعد أن طردت قوات التحالف الحوثيين من المنطقة في ديسمبر الماضي، وتم بناء قاعدة عسكرية هناك، يستخدمها التحالف حاليا أثناء عملياته في الحديدة.

المصدر: رويترز

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