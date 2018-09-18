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الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف حوثي على مسجد في ظهران الجنوب

أخبار العالم العربي

الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف حوثي على مسجد في ظهران الجنوب
واس
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قالت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، إن مسجدا تضرر في محافظة ظهران الجنوب، نتيجة سقوط قذيفة أطلقها المقاتلون الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية محمد العاصمي، أن القذيفة لم تصب أحدا، وقد تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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