الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف حوثي على مسجد في ظهران الجنوب
واس
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قالت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، إن مسجدا تضرر في محافظة ظهران الجنوب، نتيجة سقوط قذيفة أطلقها المقاتلون الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية محمد العاصمي، أن القذيفة لم تصب أحدا، وقد تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
تضرر مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية إثر سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا #الحوثي الإرهابية باتجاه #ظهران_الجنوبhttps://t.co/nZHF2SNCOQpic.twitter.com/6rM0oJIiWO— جريدة الرياض (@AlRiyadh) 18 сентября 2018 г.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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