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إسرائيل منحت الطائرة الروسية أقل من دقيقة للابتعاد

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إسرائيل منحت الطائرة الروسية أقل من دقيقة للابتعاد
Sputnik
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ساقت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل دقيقة في بيانها بشأن ملابسات إسقاط الطائرة الروسية "إيل – 20" وشددت على أن المقاتلات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع عرّض الطائرات والسفن بالمنطقة للخطر.

 واللافت أن البيان كشف أن تل أبيب لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا، بل أبلغت عن عمليتها العسكرية بواسطة "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة من تنفيذ الضربة، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة.

علاوة على ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط التوجيه الإسرائيلية وطياري مقاتلات "إف – 16" لم يكن بمقدورهم عدم رؤية الطائرة الروسية التي شرعت في الهبوط من ارتفاع 5 كيلو مترات، بل إنهم تستروا بها عن سابق تصميم وتعمد ونفذوا هذا الاستفزاز.

ومن المرجح أن الإسرائيليين تعمدوا عدم إبلاغ الروس قبل مدة كافية كي لا تصل المعلومة للجانب الروسي وتفشل خططهم.

المصدر:RT

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