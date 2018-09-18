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وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكريا

البنتاغون: لم نشارك في قصف اللاذقية الليلة الماضية

أخبار العالم العربي

البنتاغون: لم نشارك في قصف اللاذقية الليلة الماضية
Reuters PAUL J. RICHARDS
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نفى الجيش الأمريكي أي علاقة له بالقصف الذي تعرضت له محافظة اللاذقية غربي سوريا الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون.

وقال المسؤول إن "القوات الأمريكية لم تطلق أي صواريخ (ضد مواقع سورية)"، دون أن يذكر من هي الجهة المسؤولة عن القصف.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فقدت الاتصال بطائرة "إيل 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كم عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 14 عسكريا روسيا.

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وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية إن الدفاعات الجوية السورية أصابت الطائرة الروسية بالخطأ أثناء تصديها للغارة الجوية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

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