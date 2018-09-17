الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن عوائل الوافدين

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قرارا يتضمن فترة زيارة الزوجة والأبناء للوافد من شهر إلى 3 أشهر، بينما تم الإبقاء على الزيارة التجارية لمدة شهر واحد فقط.

إقرأ المزيد

ووجه وكيل وزارة الداخلية الكويتية، المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، تعميما بدخول القرار الجديد حيز التنفيذ، وذلك بعد مراعاة الوضع الإنساني للزوجة والأبناء، وأن وجودهم رفقة ولي أمرهم في زيارة طويلة، له انعكاس إنساني وآخر إيجابي على السوق المحلي.

وتضمن التعميم أنه باستطاعة أي وافد في الكويت، استخراج زيارة عائلية مدتها شهر، وأن يتقدم بطلب جديد لإصدار الزيارة لمدة 3 أشهر.

وبالنسبة لباقي الزيارات، فقد أشار التعميم إلى أنها على ما هي عليه، بحيث تكون الزيارات التجارية، والعائلية لغير الزوجة والأبناء، والتي تشمل الأب أو الأم أو الأشقاء لمدة شهر واحد.

المصدر: وكالات