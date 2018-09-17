رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له

سيتوجه رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان في زيارة رسمية إلى السعودية، تبدأ يوم الثلاثاء 18 سبتمبر وتستغرق يومين، وهي أول زيارة خارجية له بعد تولي المنصب.

وسيقوم عمران خان بزيارته تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرفقة وزير الخارجية شاه محمود قريشي ووزير المالية أسد عمر ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة عبد الرزاق داود.

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ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان، وسيستقبله أيضا الملك سلمان، كما سيلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

كما سيؤدي رئيس الوزراء مناسك العمرة وسيزور الروضة الشريفة في المدينة المنورة.

وبعد السعودية سيصل خان إلى أبوظبي مساء الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: إذاعة باكستان