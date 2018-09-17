المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي زعيم الحوثيين

أفاد الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، بأن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لمناقشة قضايا الأزمة اليمنية.

وأوضح عبد السلام أنه تم خلال اللقاء "مناقشة سبل التهيئة لعقد مشاورات قادمة، وما يعانيه الشعب اليمني من قيود وإجراءات اقتصادية وما ترتب على ذلك من وضع إنساني حرج نتيجة الإجراءات الظالمة التي تمارسها قوى العدوان وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية".

التقى السيد/عبد الملك بدر الدين الحوثي يومنا هذا بالمبعوث الأممي الى اليمن مارتن قريفث

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التهيئة لعقد مشاورات قادمه وما يُعانيه الشعب اليمني من قيود واجراءات إقتصادية وما ترتب على ذلك من وضع إنساني حرج نتيجة الاجراءات الظالمة التي تمارسها قوى العدوان . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 17, 2018

ووفقا للناطق باسم الجماعة، فقد أكد زعيم "أنصار الله" الحرص "على السلام والأمن والاستقرار كخيار ثابت يسعى إليه الشعب اليمني الذي يدافع عن كرامته وسيادته واستقلاله".

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المصدر: وكالات