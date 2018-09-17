شويغو: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب وسيتم تنسيق التفاصيل مع دمشق خلال ساعات

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، وأنه سيتم تنسيق كل التفاصيل مع الجانب السوري خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي أعقاب المؤتمر الصحفي بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الذي تم خلاله الإعلان على اتفاق حول منطقة منزوعة السلاح في إدلب، رد شويغو بـ "نعم" على سؤال الصحفيين ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب.

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وأضاف شويغو: "خلال الساعات القريبة سيتم تنسيق كل التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة" مع الجانب السوري.

وقد وقع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار مذكرة تفاهم حول استقرار الأوضاع في إدلب في أعقاب المباحثات بين رئيسي الدولتين في سوتشي، التي استمرت أكثر من 4 ساعات وتمحورت حول حل قضية إدلب.

المصدر: وكالات