وكيل السيستاني يعلن انتهاء مهمته في البصرة

أعلن وكيل المرجعية الدينية العليا في العراق أحمد الصافي عن انتهاء مهمته لحل أزمة المياه التي كلف بها من قبل آية الله علي السيستاني في البصرة.

ودعا وكيل المرجعية العليا أهالي المحافظة إلى المطالبة بحقوقهم والضغط على الدولة، قائلا: "أحرجوا الدولة لكي تستحصلون حقوقكم".

وقال الصافي: "الفريق الذي كان معنا خلال هذه المهمة سيبقى في البصرة لمدة سنة لمراقبة العمل"، مضيفا "وضعنا كاميرات لمراقبة المشروع وأجرينا مسحا جويا".

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وأشار إلى أن "نحو 25 مضخة مياه في البصرة، دخلت في الخدمة وأن الطاقة الآن جيدة جدا، لكن هذا لا يعني أن الماء سيصل إلى كل مناطق المحافظة".

وأوضح أن "بعض المشاكل لا يمكن أن تحل بهذه الفترة القصيرة لأنها نتاج تراكمات على مدار 15 عاما"، مبينا أن "أزمة المياه فاقمتها أزمة الإدارة والمتابعة الجيدة الغائبة عن مشاريع المياه في البصرة".

المصدر: RT + وكالات