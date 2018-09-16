البصرة أول وجهة للحلبوسي بعد تسلمه مهامه

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن محافظة البصرة، التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع ستكون أول وجهة له، وسيتوجه لها غدا الاثنين.

وقال الحلبوسي أمام مجلس النواب: "سنتوجه يوم غد إلى محافظة البصرة للاطلاع على واقعها الخدمي".

وأضاف الحلبوسي في ختام جلسة مجلس النواب اليوم أن "الفساد والتخلف تسبب بالفقر والتراجع في مفاصل الحياة في العراق".

ووافق الحلبوسي، على طلب تقدم به النائب فالح الخزعلي بتخصيص أولى الجلسات لمناقشة الأوضاع في محافظة البصرة التي شهدت احتجاجات على تردي الخدمات.

كما أعلن رئيس البرلمان أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون موعدا للترشيح لمنصب رئاسة العر اق".

واستأنف مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، جلسته، التي تم فيها اختيار النائب الثاني لرئيس البرلمان، فيما تسلمت هيئة رئاسة البرلمان مهام عملها في المجلس.

المصدر: وكالات