من هو رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي؟

انتخب مجلس النواب العراقي اليوم السبت، النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا جديدا للبرلمان في دورته الرابعة.

وهذه بعض المعلومات الشخصية عنه:

محمد ريكان حديد علي الحلبوسي من مواليد 4 / 01 / 1981، محافظة الأنبار العراقية.



الحالة الاجتماعية: متزوج



التحصيل الدراسي

* بكلوريوس هندسة مدنية/ الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002



* ماجستير هندسة / الجامعة المستنصرية لعام 2006



* شهادة OSHA للسلامة المهنية



* دبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية.



* شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب



ثالثا". المؤتمرات والمشاركات الدولية:



- مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016

- مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016



- مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI



- مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع / الأمم المتحدة



- مؤتمر وورش عمل إعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU



العضوية والانتماء

•عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002



•عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012



•عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014



•عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015



•عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016



•رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017



•محافظ الأنبار 2017 / 2018



•عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018



•رئيس تحالف الأنبار هويتنا.

المصدر: RT