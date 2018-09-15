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من هو رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي؟

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من هو رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي؟رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
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انتخب مجلس النواب العراقي اليوم السبت، النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا جديدا للبرلمان في دورته الرابعة.

وهذه بعض المعلومات الشخصية عنه:

محمد ريكان حديد علي الحلبوسي من مواليد 4 / 01 / 1981،  محافظة الأنبار العراقية.

الحالة الاجتماعية: متزوج

التحصيل الدراسي
* بكلوريوس هندسة مدنية/ الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002

*  ماجستير هندسة / الجامعة المستنصرية لعام 2006  

*  شهادة OSHA للسلامة المهنية

*  دبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية.

* شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب

ثالثا". المؤتمرات والمشاركات الدولية:  

- مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016
- مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016

- مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI

- مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة  في بناء المجتمع / الأمم المتحدة

- مؤتمر وورش عمل إعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU

العضوية والانتماء
•عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002

•عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012

•عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014

•عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015

•عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016

•رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017

•محافظ الأنبار 2017 / 2018

•عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018

•رئيس تحالف الأنبار هويتنا.

المصدر: RT

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