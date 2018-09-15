من هو رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي؟
انتخب مجلس النواب العراقي اليوم السبت، النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا جديدا للبرلمان في دورته الرابعة.
وهذه بعض المعلومات الشخصية عنه:
محمد ريكان حديد علي الحلبوسي من مواليد 4 / 01 / 1981، محافظة الأنبار العراقية.
الحالة الاجتماعية: متزوج
التحصيل الدراسي
* بكلوريوس هندسة مدنية/ الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002
* ماجستير هندسة / الجامعة المستنصرية لعام 2006
* شهادة OSHA للسلامة المهنية
* دبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية.
* شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب
ثالثا". المؤتمرات والمشاركات الدولية:
- مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016
- مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016
- مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI
- مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع / الأمم المتحدة
- مؤتمر وورش عمل إعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU
العضوية والانتماء
•عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002
•عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012
•عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014
•عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015
•عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016
•رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017
•محافظ الأنبار 2017 / 2018
•عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018
•رئيس تحالف الأنبار هويتنا.
المصدر: RT