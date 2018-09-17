بوتفليقة يقيل قائدي القوات الجوية والبرية ويعين أمينا عاما لوزارة الدفاع

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين قائدي القوات البرية والجوية، وعين اللواء غريس عبد الحميد، أمينا عاما لوزارة الدفاع.

وحسب وسائل الإعلام، أحال بوتفليقة اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية على التقاعد، وعين اللواء بومعزة محمد خلفا له.

كما أحال الرئيس الجزائري اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية على التقاعد، وعين اللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية خلفا له.

وعيّن بوتفليقة اليوم الاثنين اللواء غريس عبد الحميد، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، خلفا للواء محمد زناخري المقال.

المصدر:"النهار أون لاين"