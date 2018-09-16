الحلبوسي يدعو نظيره الإيراني لزيارة العراق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) محمد الحلبوسي الأحد، نظيره الإيراني علي لاريجاني للقيام بزيارة رسمية إلى العراق خلال مكالمة هاتفية .

وأثنى رئيس البرلمان العراقي الجديد على "دور إيران ودعمها المفتوح للعراق، لاسيما المساعدة في تحرير العراق من دنس تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار الحلبوسي الى عوامل زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وقال: "نحن على استعداد للوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة".

بدوره أعرب لاريجاني عن أمله في أن تسهم جهود الحلبوسي وجهود باقي نواب البرلمان العراقي في إكمال المسيرة السياسية الراهنة وانتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سريعا لكي تتجه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعراق في ظل ذلك صوب مزيد من الاستقرار والأمن والرفاه الاجتماعي للشعب العراقي.

وقال لاريجاني: "دور سيادتكم في ظل الظروف الحساسة الراهنة متميز للغاية على صعيد ترتيب الأوضاع في العراق"، مضيفا أن "إيران تتطلع دوما لسعادة ورفعة العراق حكومة وشعبا وتقف دوما إلى جانبكم" .

الصدر: "فارس"