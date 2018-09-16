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شرطة دبي تحقق في فيديو لشخصين يوزعان نقودا على المارة

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قال مصدر أمني في شرطة دبي إنه جار متابعة وتحديد هوية شخصين يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة في دبي بدعوى أنها هبات نقدية من شخصية معروفة في البلاد.

وأكد المصدر أن الشرطة اطلعت على الفيديو وبدات في الوقت الراهن بالتحقيق في حيثياته.

ويظهر الفيديو رجلين يرتديان الزي الخليجي وهما يوزعان الأوراق النقدية على المارة في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس السياحية في إمارة دبي.

وأشار المصدر أن شكل الرجلين يوحي بأنهما من إحدى الجنسيات الآسيوية.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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