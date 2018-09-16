واشنطن تطرد السفير الفلسطيني وعائلته

ألغت السلطات الأمريكية تأشيرات الإقامة لعائلة السفير الفلسطيني في واشنطن وطالبتهم بمغادرة أمريكا فورا، كما أغلقت الحسابات المصرفية للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "معا" عن السفير الفلسطيني، حسام زملط، تأكيده أن السلطات الأمريكية أغلقت حسابات البنوك وألغت تأشيرات الإقامة لعائلته -زوجته وأبنائه - وطالبتهم بمغادرة أمريكا فورا رغم أن التأشيرات مستمرة حتى عام 2022.

وأضاف السفير أنه بعد هذه الإجراءات أصبح مكوث عائلته في أمريكا غير ممكن، وهم في طريقهم إلى رام الله.

واعتبر زملط هذه الإجراءات جزءا من الهجمة على القيادة الفلسطينية على إثر موقفها الرافض لـ "صفقة القرن".

المصدر: معا