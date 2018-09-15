أول تعليق لعلاء مبارك بعد أمر القبض عليه

علق علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار محكمة جنايات القاهرة بالقبض عليه وعلى أخيه جمال، قائلا إن "الحقيقة ستظهر يوما ما".

وكتب علاء في تغريدة على موقع تويتر: "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة وإن شاء الله.. ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يارب".

وقد قضت المحكمة بالقبض على علاء و جمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل و2 آخرين على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

الحمد والشكر لله علي كل حال ، امر بحبسنا مرة اخري في قضية البورصة وان شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود ، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا . يارب 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 15, 2018

ووجه قاضي المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح بالقبض على أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر القادم.

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وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص.

المصدر: وكالات