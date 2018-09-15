واشنطن تمنح البكالوريوس الفخرية لسعوديين غرقا لدى إنقاذ طفلين أمريكيين

منحت جامعتان أمريكيتان الطالبين السعوديين ذيب مانع اليامي، وجاسر دهام اليامي اللذين غرقا في ولاية ماساشوستش أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين هناك، شهادة البكالوريوس الفخرية في الهندسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مراسم التكريم أجريت في جامعة "ويسترن نيو انجلاند" في ولاية ماساشوستس.

ومنحت جامعة "ويسترن نيو انجلاند" جاسر دهام اليامي شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة المدنية، فيما منحت جامعة "هارتفورد" ذيب مانع اليامي شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة.

منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة من جامعتيهما في أمريكا.

.#السعودية#الابتعاث

. pic.twitter.com/YkjWVTWnwG — أخبار السعودية (@SaudiNews50) 14 сентября 2018 г.

وفي حديث لصحيفة "سبق" السعودية، قال شبّاب اليامي شقيق ذيب اليامي: "أخي ذيب، وابن عمي جاسر مبتعثان لدراسة الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانا على وجه التخرج الشهر المقبل. ويوم (...) خرجا للتنزه، وفي لحظة صمت شاهدا سيدة تحاول إنقاذ طفليها بعد سقوطهما في النهر وتستغيث. وبلا تردد، هرع أخي وابن عمي لإنقاذ الطفلين وقفزا في النهر.. أحد الطفلين نجا من الغرق في نفس الوقت، والآخر مكث في المستشفى يومين وخرج معافى، وأثناء محاولة المبتعثين الخروج من النهر جرفتهما التيارات المائية والسيول الشديدة بعيدا عن الموقع".

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المصدر: وكالات